شكرا لمتابعة خبر عن قبل 94 عاما.. صورة تاريخية لمقر وزارة المالية في مكة قديما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت صورة تاريخية، اليوم الاثنين، عن مقر وزارة المالية قديماً في مكة المكرمة عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م، وذلك تزامناً مع ترقب إقرار الميزانية العامة للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، يعقد اليوم جلسة استثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020؛ فيما كانت وزارة المالية قد أعلنت البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2020.

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وأوضحت الوزارة، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة ستبلغ نحو 833 مليار ريال والنفقات 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بنحو 187 مليار ريال.