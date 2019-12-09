شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعي 110 مركبة مازدا CX-9 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزراة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، استدعاء 110 مركبة من نوع مازدا CX-9 موديل العام الجاري 2019. وأوضحت الوزارة، أن هذه المركبات تعاني من خلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار المركبة و ثباتها على الطريق مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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