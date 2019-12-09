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عدن - ياسمين التهامي -

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بعد ليلة الدخلة.. عروس إماراتية تطلب الطلاق في شهر العسل .. والسبب صادم للجميع



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لى الرغم من مرور أيام على زواجهما، صدم الشاب العشريني بخطاب من محكمة دبي تطلب فيه زوجته التي لم يكتمل شهر العسل بينهما الطلاق لأغرب سبب.

وأفاد الخطاب للزوج العشريني، أن زوجته تريد الطلاق منه بسبب عدم انصياعه لرغبتها في أن يشتري لها «حقيبة ماركة»، وبرغم أن العلاقات الزوجية تنهار وتصل في كثير من الأحيان إلى الطلاق، بسبب قائمة تتضمن عشرات الأسباب، فإن هذا السبب لم يخطر بباله، لا سيما أنهما ما زالا في «شهر العسل».

وأوضح مركز الاستشارات الأسرية بـ«نسائية دبي» أن الزوجة تقدمت بطلب الطلاق من زوجها في الشهر الأول من زواجهما، لأنها طلبت منه أن يشتري لها حقيبة نسائية من إحدى الماركات المعروفة، إلا أنه رفض متذرعاً بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف الزواج والسفر إلى الخارج، فضلاً عن توفير متطلبات المعيشة، بعد أن أصبح مسؤولاً عن بيت وأسرة، مما قد لا يمكنه من تلبية كل المطالب، لا سيما الكماليات على الأقل خلال الشهور الأولى من الزواج.

وأوضح المركز أنه حاول التدخل ونصح الزوجين وتهدئة الوضع والتقريب بين وجهات النظر، إلا أن الأمر لم يفلح بعد أن وصل الخلاف إلى محكمة الأسرة بدبي، بعد أن صممت الزوجة على الطلاق بكل بساطة، وبرغم أن السبب يبدو غير جوهري، فإنها اعتبرت أن عدم انصياعه لرغبتها ينم عن بخل قد لا تستطيع التعايش معه مستقبلاً، خاصة بعد أن تنجب أطفالاً.