وفد قطري رسمي يصل السعودية تزامنا مع "أنباء المصالحة"

كشفت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الاثنين، بوصول وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء".

وتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "أمير قطر سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".

ولم يتضح ما إذا كان الشيخ تميم سيعود لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي يوم غد الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أو ما إذا كان سيوفد ممثلا عنه. ويأتي ذلك وسط تزايد الحديث عن مؤشرات جديدة هي الأولى من نوعها بشأن احتمال حدوث تسوية للأزمة القطرية.