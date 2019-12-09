نزع ملكية 39 عقارا في القطيف.. والكشف عن السبب

بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع ملكية 39 عقارا واقعا في شمال الناصر بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1571).

وحسب “عكاظ” جاء ذلك بهدف فتح مسار شارع عرض (40م) الممتد من ميدان كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل – الدمام». وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن النمو السكاني في المحافظة أحد العوامل التي تتسبب في أزمة مرورية أخلّت بانسياب الحركة المرورية، ما دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

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