بعد سداد نصف الثمن.. مواطن يتفاجأ بسحب سيارته ومطالبته بدفع كامل قيمتها.. ويكشف عن ثغرة استغلها البنك

شكى مواطن من سكان مدينة الجبيل، تعسف أحد البنوك معه، بعدما قاموا بسحب سيارته، وبيعها، ثم مطالبته بدفع كامل مبلغ السيارة الذي يتجاوز 100 ألف ريال.

وأكد المواطن ويدعى محمد بن عبدالعزيز الشمراني، أنهم سحبوا سيارته رغم سداد المواطن أكثر من نصف قيمة السيارة، وفقا لـ “سبق”.

وأوضح أنه قام بشراء سيارة عن طريق البنك الأهلي التجاري بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعند تعثره في السداد قام البنك بسحب المركبة، وبيعها، وطالبه بسداد مبلغ 29800 ريال.

وأردف: بعد أن تم التقاضي بيني وبينهم لدى لجنة المنازعات التابعة لمؤسسة النقد صدر حكم برقم 1440/ 448، يقضي بأن المديونية التي يجب عليّ دفعها هي 3571 ريال فقط.

وبين أنه اعترض على الحكم، ورفع القضية للاستئناف، مردفا: “عند صدور الحكم لصالحي قام البنك باستغلال سند الأمر بكامل قيمة السيارة الذي قمت بتوقيعه أثناء إتمام إجراءات شراء السيارة، وتقدم به للمحكمة؛ ليصدر القاضي حكمًا بإلزامي بدفع كامل قيمة السيارة، وتم إيقاف خدماتي”.

ولفت المواطن إلى أنه مهدد بالسجن رغم أن القضية ما زالت منظورة لدى الاستئناف، مطالبا بالتحقيق مع البنك الذي تجاوز لجنة المنازعات وحكمها، بحسب وصفه.

واتهم المواطن، البنك بأنه قام باستغلال سند الأمر رغم سداده نصف قيمة السيارة، وقيامه بسحب السيارة وبيعها؛ معتبرا أن ما قام به البنك غير قانوني، ومخالف للتعليمات؛ مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى لمؤسسة النقد، وكان موقفها سلبيًّا في القضية.