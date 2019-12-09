بالصور.. جامعة الحدود الشمالية تسلِّم ذوي طالبة متوفاة وثيقة التخرج

سلمت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، ذوي طالبة متوفاة، وثيقة التخرج في كلية التمريض.
وأوضح الحساب الرسمي لجامعة الحدود الشمالية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، سلم ذوي الطالبة فجر بنت حمدان العنزي- رحمها الله- وثيقة التخرج في كلية التمريض بجامعة الحدود الشمالية.
واستقبل الشهري، ذوي الطالبة التي توفيت خلال فترة الامتياز، في مكتبه بالجامعة، وسلمهم وثيقة تخرج ابنتهم من الجامعة.
وتوفيت الطالبة فجر بنت حمدان العنزي، عقب انتهاء دراستها بكلية التمريض بجامعة الحدود الشمالية.
من جهة أخرى، ترأس مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، اجتماع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة بمشاركة القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك لأهمية إشراك مختلف القطاعات بالمنطقة في بناء مسيرة الجامعة المستقبلية.
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