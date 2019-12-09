أمانة عسير تستحدث إدارتين لحماية الشعب المرجانية والتطوع

استحدثت أمانة منطقة عسير، إدارتين جديدتين، إحداهما لحماية الشعب المرجانية والثانية متخصصة بالتطوع.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أصدر قرارًا باستحداث إدارة بمسمى «إدارة حماية الشعب المرجانية»، وتم تكليف المهندس علي بن عبد الله الحيد، مديرًا لها، بالإضافة لعمله مديرًا للفعاليات.

كما أصدر أمين منطقة عسير، قرارًا باستحداث إدارة بمسمى «إدارة التطوع البلدي»، ترتبط بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، وتم تكليف سلوى علي مشبب القحطاني، مديرًا لها بالإضافة لعملها.

من جهة أخرى، قام مدير الرقابة الشاملة والتراخيص بأمانة منطقة عسير الدكتور محمد العاوي، وعدد من مراقبي الأمانة، في متابعة لإجراءات التقصي والفحص في المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة.

كما جمعت أمانة عسير، عينات المطعم الذي تسبب بحدوث حالات تسمم في مركز بحر أبو سكينة والبالغة 41 عينة مختلفة من الأطعمة، والدجاج، ومسحات من الأرضيات والأواني، وذلك تمهيدًا لفحصها، وظهور النتائج خلال 72 ساعة في مختبر الأمانة.