بالصور.. ضبط 50 مخالفة بمطاعم ومحال جنوب الطائف

نفذت بلدية جنوب الطائف الفرعية حملة رقابية على العديد من المرافق التجارية والغذائية والمطاعم والمطابخ والمنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك، وشمل التفتيش أكثر من 47 محلًا ومرفقًا لتقديم وإعداد الأطعمة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفة صحية، أهمها تدني مستوى النظافة، وضبط أغذية منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، والعمل دون تراخيص نظامية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن الرقابة البلدية على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك تهدف إلى توعية العاملين بهذه الأنشطة بضرورة تطبيق الاشتراطات وتقديم الأغذية وفق معايير الجودة المطلوبة.

وأكدت أنها خصصت برنامجًا توعويًا ورقابيًا لمتابعة الأنشطة الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالطرق السريعة ومحطات الوقود.