«مرور عسير» يُطيح بقائد حافلة مدرسية متهور عرَّض حياة الطالبات للخطر

تمكن مرور منطقة عسير، اليوم الإثنين، من الإطاحة بقائد حافلة مدرسية ظهر في مقطع مصور، وهو يقود بتهور معرضًا حياة الطالبات للخطر.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مرور منطقة عسير ألقى القبض على قائد حافلة نقل الطالبات، الذي ظهر في مقطع وهو يقود باستهتار معرضًا حياة الطالبات للخطر، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة قائد الحافلة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

من جهة أخرى، ألقى مرور منطقة المدينة المنورة بتاريخ أول أمس السبت، القبض على قائد المركبة الذي سار عكس اتجاه السير في حي العزيزية، وبمركبة لا تحمل لوحة أمامية، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان المرور السعودي طالب في وقت سابق، بضرورة إيقاف قائدي المركبات بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق.