بعد غياب 15عامًا.. مدير أحوال القصيم يفاجئ زميله بزيارته في دار المسنين

في مشهد إنساني مؤثر، جسَّد عمق المحبة والترابط الأخوي، سبقت خلاله الدموع عبارات الترحيب، التقى مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق العتيبي بأحد زملائه، بمركز الوفاء لرعاية المسنين في بريدة بمنطقة القصيم.

وربطت بين العتيبي وزميله علاقة زمالة في العمل قبل 15 عامًا، وبعدها افترق الاثنان بعد تقاعد الأخير من العمل وانتقال العتيبي للعمل بمنطقة حائل.

وعندما عاد العتيبي إلى منطقة القصيم بعد صدور قرار يقضي بتكليفه مديرًا عامًا للأحوال المدنية قبل عدة أشهر، بدأ بالبحث عن زملائه السابقين حتى علم بوجود أحدهم في مركز الوفاء لرعاية المسنين؛ ليبادر على الفور بزيارته واسترجاع ذكريات الصداقة والزمالة التي جمعت بينهما.