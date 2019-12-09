مدير جامعة الملك سعود يوجِّه بمراجعة إجراءات نقل الطالبات

وجَّه مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اليوم الإثنين، بمراجعة إجراءات نقل الطالبات من وإلى الجامعة.

وأوضحت جامعة الملك سعود، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الدائمة للنقل والحركة المرورية والمواقف بالجامعة، عقدت اجتماعًا لها، ناقشت خلاله توجيه مدير الجامعة بمراجعة إجراءات نقل الطالبات من وإلى الجامعة، وفق أعلى اشتراطات السلامة والأمان.

وأكَّدت، أنه جرى مناقشة مسارات حركة دخول وخروج الحافلات في المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية، ومواعيد تحركها، ومدى التزام سائقي هذه الحافلات بإرشادات السلامة المرورية.

وأضاف البيان، أنه تم طرح عددٍ من التوصيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الوعي ومتطلبات السلامة المرورية، مثل: القيام بعمل «بروشور» لجميع السائقين؛ بمختلف لغاتهم يوضح فيه إرشادات السلامة، ومنها التأكُّد من صعود ومغادرة الطالبات تمامًا قبل تحرك الحافلات، وعمل فيديو تعريفي ودورات تثقيفية فيما يتعلق بأنظمة وإرشادات السلامة المرورية للطالبات عند بداية كل فصل دراسي.

وكذلك تهيئة ممرات مشاة من منطقة صالات الدخول إلى مواقف الحافلات، تتضمن إشارات التنبيه واللوحات الإرشادية الدالة، وعمل مسارات مشاة داخل منطقة الحافلات وطلائها؛ لضمان عدم تداخل عبور الطالبات مع حركة الحافلات، وتفعيل المخالفات المرورية داخل المدينة الجامعية للطالبات للحد من تهور السائقين والمراجعين