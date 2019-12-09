الأمم المتحدة: ولي العهد أثر نوعيًا وكميًا في مكافحة الفساد دوليًا

أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور حاتم علي، اليوم الإثنين، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أثر نوعيًا وكميًا في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور حاتم علي، في كلمته بمنتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الأمم المتحدة تقدر الجهود التي بذلتها السعودية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، مشيرًا إلى أن المملكة تقود العالم من خلال تطبيق مبادئ مكافحة الفساد، والتي اطلقت عليها الأمم المتحدة اسم «مبادئ الرياض».

وأشار الدكتور حاتم علي، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تجمع كل دول العالم تقريبًا، وتوفر منصة التعاون عبر الحدود، وتعزيز إجراءات المنع وإنفاد القانون واستعادة الأصول المسروقة.

وأكد المسؤول الأممي، أن الفساد جريمة تجعل كل الجرائم ممكنة ومربحة، قائلًا «لدينا ما نحتاجه من أدوات لمكافحته».

وبدأت اليوم الإثنين، أعمال المنتدى السنوي الثامن بعنوان: «التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.