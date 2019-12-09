«الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نَشِطة على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان جازان، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، حتى السابعة من مساء اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الحالة المشار إليها تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، والقصيم)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.