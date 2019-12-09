ضبط 5067 متهمًا من 32 جنسية لتورطهم في جرائم تهريب وترويج المخدرات

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على (5067) خمسة آلاف وسبعة وستين متهمًا من (32) جنسية مختلفة؛ لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال إنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكَّن رجال الأمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ، من ضبط المتهمين وبحوزتهم:

1 - (5.462.230) خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألفًا ومائتان وثلاثون قرص «إمفيتامين».

2 - (6) ستة أطنان و(450) أربعمائة وخمسون كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

3 - (2) كيلوان، و(95) خمسة وتسعون جرامًا من الهيروين الخام.

4 - (54) أربعة وخمسون كيلو، و(933) تسعمائة وثلاثة وثلاثون جرامًا من مادة الشبو المخدر.

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5 - (1) كيلو و(465) أربعمائة وخمسة وستون جرامًا من الكوكايين المخدر.

6 - (473) أربعمائة وثلاثة وسبعون جرامًا من الأفيون المخدر.

7 - (182.053) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

8 - (420) أربعمائة وعشرون قطعة سلاح متنوعة، و(8638) ثمانية آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون طلقة نارية حية.

9 - مبلغ (10.507.900) عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف وتسعمائة ريال.

وأكَّد العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة، أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.