السعودية اليوم / مدير الجامعة الإلكترونية يرأس اجتماع لجنة اللغة العربية ويوقع عقد خدمات تعليمية مع جامعة أوغندية



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

رأس مدير الجامعة

وأطلع الدكتور المعيقل خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على أهم المبادرات والشراكات التي قامت بها الجامعة فيما يخص برنامج اللغة العربية خلال الفترة الماضية، وأوضح أن برنامج العربية على الإنترنت واختبار العربية المعياري يحظيان بالدعم والاهتمام الكامل لما لهما من أهمية بالغة في نشر مفهوم وثقافة اللغة العربية وانتشارها الدولي، ثم استعرضت اللجنة جدول أعمالها واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

ومن جهته قدم رئيس قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الدكتور عبدالمحسن العقيلي عرضًا لأعضاء اللجنة عن آخر المستجدات بشأن الاحتفال الذي ستنظمه الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

وحول عقد خدمات تعليمية مع الجامعة الإسلامية قال الدكتور إبراهيم المعيقل : إن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية متميزة تساهم في تعزيز التواصل المعرفي ومد جسور الالتقاء بين الثقافات والحضارات المختلفة على مستوى العالم، كما تسعى إلى نشر اللغة العربية على مستوى العالم، مبيناً أن الجامعة وظفت التقنية لتخدم راغبي تعلم العربية في أنحاء العالم، ويسرت تعليمها بكفاءة فعالة وجودة عالية لمجمل أركان العملية التعليمية ومخرجاتها.

// انتهى //

16:38ت م

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الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرأس مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية الدائمة للغة العربية بالجامعة، ووقع مع الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل رئيس مجلس ادارة الجامعة الاسلامية في أوغندا عقد خدمات تعليمية مع الجامعة للإفادة من برنامجي العربية على الانترنت لغير الناطقين بها واختبار العربية المعياري، الذي تنفذه الجامعة الإلكترونية بوصفه مقياساً للكفاية اللغوية العربية من أجل خدمة اللغة العربية في أوغندا وللراغبين بتعلمها من غير الناطقين بها.وأطلع الدكتور المعيقل خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على أهم المبادرات والشراكات التي قامت بها الجامعة فيما يخص برنامج اللغة العربية خلال الفترة الماضية، وأوضح أن برنامج العربية على الإنترنت واختبار العربية المعياري يحظيان بالدعم والاهتمام الكامل لما لهما من أهمية بالغة في نشر مفهوم وثقافة اللغة العربية وانتشارها الدولي، ثم استعرضت اللجنة جدول أعمالها واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.ومن جهته قدم رئيس قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة الدكتور عبدالمحسن العقيلي عرضًا لأعضاء اللجنة عن آخر المستجدات بشأن الاحتفال الذي ستنظمه الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.وحول عقد خدمات تعليمية مع الجامعة الإسلامية قال الدكتور إبراهيم المعيقل : إن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية متميزة تساهم في تعزيز التواصل المعرفي ومد جسور الالتقاء بين الثقافات والحضارات المختلفة على مستوى العالم، كما تسعى إلى نشر اللغة العربية على مستوى العالم، مبيناً أن الجامعة وظفت التقنية لتخدم راغبي تعلم العربية في أنحاء العالم، ويسرت تعليمها بكفاءة فعالة وجودة عالية لمجمل أركان العملية التعليمية ومخرجاتها.// انتهى //16:38ت م0231

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.