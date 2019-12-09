السعودية اليوم / الأردن تستضيف مؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي الخميس المقبل



عمّان 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

تنطلق في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل، أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي لعام 2019 م، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.

ويركز المؤتمر بحسب بيان صحفي، على دعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، وحماية المقدسات، كما يتناول واقع القدس وأهلها والحرم المقدسي في ظل الاحتلال والتحديات التي تواجههم.

ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.

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16:32ت م

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