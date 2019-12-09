السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم عددا من أفراد الدوريات الأمينة لقاء تميزهم



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم عددا من أفراد الدوريات الأمنية لقاء تميزهم في ضبط عدد من البلاغات بطريقة احترافية وزمن قياسي بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد علي بن محمد آل غضيف .

وأعرب الأفراد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه وتشجيعه الذي يمثل حافزاً لهم ولزملائهم في شرف خدمة أمن هذا الوطن ومقدراته .

// انتهى //

16:23ت م

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