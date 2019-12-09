السعودية اليوم / مصادرة 38 كرتونًا لمواد غذائية مجهولة المصدر بنطاق بلدية العزيزية



جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

صادرت فرق المراقبة بقسم صحة البيئة والأسواق بنطاق بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ، 38 كرتونًا لمواد غذائية مجهولة المصدر ، وذلك خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية في نطاقها ، وتم رصد مستودع غير نظامي للمواد الغذائية بحي العزيزية داخل أحد المباني السكنية ، وعلى إثر ذلك تم الوقوف على الموقع وتم تطبيق النظام بحق المستودع وإغلاقه.

وأكد رئيس البلدية المهندس أحمد سراج شافعي ، أن الحملات مستمرة على المنشآت التي لها أي علاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية ، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت ، وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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16:17ت م

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