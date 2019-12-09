السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين: إنقاذ 8 آلاف و848 مهاجرًا في ليبيا منذ بداية العام



طرابلس 12 ربيع الأخر1441 هـ الموافق09 ديسمبر2019 م واس

أنقذ خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق الليبية 8 آلاف و848 مهاجرًا منذ بداية العام حتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان اليوم أن من بين المهاجرين 8 قاصرين، وتم توفير المساعدة الطبية ومواد الإغاثة الأساسية من قبل المفوضية وشركائها لهم, إضافةً إلى نقل القاصرين إلى أوروبا كجزء من برنامج إعادة التوطين.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى ليبيا، أوصت بتوفير مزيد من الدعم لليبيا لمواجهة التحديات التي لا تزال تواجهها، تمشيًا مع الأطر والاتفاقيات الدولية الحالية.

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16:16ت م

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