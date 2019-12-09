السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير شرطة المنطقة وقائد أمن الطرق بجازان



جيزان 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري, وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي بمناسبة تعيينه مديراً لأمن الطرق بجازان.

ورحب سمو نائب أمير المنطقة بمدير شرطة المنطقة ومدير أمن الطرق بجازان, متمنياً التوفيق والسداد لمدير قوة أمن الطرق بالمنطقة في مهام عمله الجديد في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة دائمة من سمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لجميع القطاعات الأمنية, حرصًا على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين، مثمنًا الجهود الأمنية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها، حاثاً على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهما أعرب مدير شرطة المنطقة و مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة, وما استمعا إليه من توجيهات, وما تجده شرطة المنطقة والإدارات التابعة لها ومنها قوة أمن الطرق بالمنطقة من متابعة دائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه, راجيين من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

// انتهى //

15:59ت م

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