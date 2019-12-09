شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مجلس التعاون يصلون إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ 40 .

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية البحرين، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي .

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.