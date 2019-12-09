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جامعة الشمالية تسلم ذوي طالبة متوفية وثيقة تخرجها بالامتياز
متابعات الخليج 365 - سلطان الصقري - الحدود الشمالية
سلم مدير جامعة الحدود الشمالية أ.د محمد بن يحيى الشهري وثيقة تخرج لأسرة طالبة توفيت قبل عدة أشهر وهي بفترة الامتياز في كلية التمريض في الجامعة.
وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في الجامعة د. مفضي الشراري لـ” متابعات الخليج 365” أن مدير الجامعة استقبل ذوي الطالبة فجر حمدان العنزي، رحمها الله، طالبة الامتياز في كلية التمريض، حيث سلمهم وثيقة التخرج للطالبة فجر والتي توفاها الله عز وجل.
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