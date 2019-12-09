شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع معونات الشتاء في قرى وهجر ومراكز منطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ، علي بدير (تبوك)

تواصل اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، لمواجهة تدني درجات الحرارة الذي تمر به المنطقة.

Advertisements

ويأتي ذلك بتوجيه من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وعلى نفقته الخاصة، وكعادته سنوياً في هذا الوقت من العام.

وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة والخيام، وذلك لإيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها حرصاً من أمير منطقة تبوك على تلمس حاجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم واستكمالا للدور الإنساني الذي يتكفل به، مجسدا مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.