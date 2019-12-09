شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في نيوزيلندا تحذر السعوديين من انفجار بركاني كثيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيوزيلندية (ويلنغتون) تعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كيلومتراً عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزيلندا لانفجار بركاني كثيف. وأعربت السفارة عن أملها من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة، داعةي إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211، متمنية السلامة للجميع.



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