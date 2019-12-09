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رحّلت تركيا اليوم (الاثنين) 11 فرنسيًا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب إلى بلادهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ترحيل المقاتلين الفرنسيين تم في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا إلى دولهم.
وأضافت أنّ 1200 عنصر أجنبي في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.
وانتقدت أنقرة دولاً غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لـ"داعش" في سوريا والعراق.
وكانت تركيا قد أعادت 26 "داعشياً" إلى الولايات المتحدة وأوروبا.تركيا وزارة الداخلية التركية تنظيم داعش
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 03:54 PM
بعد إعادة 26 من التنظيم إلى أوروبا وأمريكا
رحّلت تركيا اليوم (الاثنين) 11 فرنسيًا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب إلى بلادهم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن ترحيل المقاتلين الفرنسيين تم في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في تركيا إلى دولهم.
وأضافت أنّ 1200 عنصر أجنبي في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.
وانتقدت أنقرة دولاً غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لـ"داعش" في سوريا والعراق.
وكانت تركيا قد أعادت 26 "داعشياً" إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
، تركياً ترحل 11 "داعشياً" فرنسياً إلى بلادهم ،
المصدر : الخليج 365
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