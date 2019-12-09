، 3 ملايين بريطاني يزورون الخليج حتى 2024 وهذا نصيب السعودية منهم! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد زيادة الخطوط وانخفاض الجنيه

رصد تقرير حديث أن الزوار من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 22% عام 2024 بزيادة تصل إلى 500,000 زائر مقارنة مع عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنسبة 22% بين عامي 2018 و2024 مدفوعًا بزيادة عدد المسارات والرحلات الجوية المباشرة بين الوجهتين وتوافر العروض والخصومات على أسعار تذاكر الطيران وتزايد عدد المسافرين بهدف الترفيه

وحسب التقرير الصادر عن شركة كوليزر العالمية فإنه من المنتظر أن تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.8 مليون زائر بريطاني بحلول عام 2024.

وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط على أنه لطالما تميزت العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً بالمتانة والاستقرار لاسيما في قطاع السفر والسياحة، ومن المتوقع أن تتعزز هذه العلاقات وتحقق مزيداً من النمو خلال السنوات الأربع المقبلة على الرغم من التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة المتحدة حاليا بسبب عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 18.9% منذ 19 يونيو 2015.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة للزوار البريطانيين، حيث تستعد لاستقبال نحو 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023 تليها المملكة العربية السعودية بواقع 251,000 زائر ثم عمان 165,000، ويأتي خلفها كل من البحرين والكويت بـ 159,000 و5000 زائر على التوالي.

ومن المنتظر أن يولد هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار البريطانيين إلى المنطقة عائدات مالية في قطاع السياحة والسفر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 34%عن عائدات عام 2018 ودائماً حسب البيانات الصادرة عن كوليرز إنترناشيونال.

وقد وصل حجم الإنفاق السياحي في دول مجلس التعاون إلى 70.2 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وكان متوسط إنفاق السائح البريطاني أعلى بنحو 27% من متوسط إنفاق السياح الآخرين القادمين إلى منطقة الخليج من مختلف أنحاء العالم.

في هذا الإطارشهدت البحرين عام 2018 أعلى معدل إنفاق للسائح البريطاني في الزيارة الواحدة بواقع 3,298 دولارًا أمريكيًا، وجاءت خلفها المملكة العربية السعودية بواقع 2,047 دولارًا، تليها مباشرةً دولة الإمارات، حيث وصل معدل إنفاق السائح البريطاني للرحلة الواحدة إلى 2,020 دولارًا، يأتي بعدها الكويت وسلطنة عمان بمقدار 1,077 و945 دولارًا أمريكيًا على التوالي.الزوار من المملكة المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي