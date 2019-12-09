- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".
ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.
وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.مكافحة المنشطات إيقاف روسيا أربعة أعوام المسابقات الرياضية الدولية الألعاب الأولمبية
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 03:34 PM
هذه الأنشطة تشمل أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين 2022
أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".
ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.
وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
، بسبب المنشطات.. حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية لـ 4 أعوام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المنشطات.. حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية لـ 4 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.