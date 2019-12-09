محمد بن مسعود - الدمام - مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة. فيما علمت "الخليج 365" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.الجهات الأمنية طالب طعن معلمه مدارس المظيلف القنفذة دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-12-09 ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة. فيما علمت "الخليج 365" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. Advertisements 09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 03:45 PM مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع مع بداية الحصة الدراسية الثانية والجهات الأمنية باشرت الموقع ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة. فيما علمت "الخليج 365" أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ"سكين"، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. ، دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف ،

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