السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لمجلس نظارة أوقاف جامعة جدة



جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، الرئيس الفخري لوقف جامعة جدة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس نُظًار أوقاف الجامعة.

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير الجامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، وأعضاء مجلس نظارة الوقف , دشن سموه منصة التمويل للوقف ، عقب ذلك تم مناقشة الأهداف الرامية لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي تسعى لجلب الدعم لبناء وتطوير وإدارة أوقاف الجامعة وتنمية إيراداتها ، إضافة إلى بناء وتأهيل فريق عمل الوقف ، بجانب توفير فرص استثمارية مشجعة ، وإتاحة الفرصة النوعية للراغبين في أعمال الخير.

وبحسب العرض فإن الوقف يهدف إلى بناء الشراكات الداعمة ، وتمويل البحث العلمي والطبي ، ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم ، كذلك توفير خدمات طبية للمجتمع ، وتقديم المعونات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى المسارات الوقفية لأوقاف جامعة جدة : الوقف الطبي والاجتماعي والإبداعي والعلمي.

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15:22ت م

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