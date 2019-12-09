السعودية اليوم / بلدية الغزة الفرعية ترفع 580 طناً من مُخلفات البناء



مكة المكرمة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

رفعت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مُخلفات البناء ونواتج الحفر الواقعة, وجرى نقلها للمرمى العام، وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مُخلفات بناء" التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي، أنه جرى رفع 580 طناً من مُخلفات البناء داخل نطاق الأحياء السكنية، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بتوفير حاويات لرفع المُخلفات الإنشائية وترحيلها إلى المردم المعتمد من قبل الأمانة، والتقيد بإصدار تراخيص الإنشاء والترميم.

وأكد الحربي أن البلدية تعمل على تفعيل الدور الرقابي من خلال المراقبين الميدانيين الذي يعملون على رصد مُخالفات البناء والقيام بتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات البلدية على كل مُخالف.

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15:12ت م

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