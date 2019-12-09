السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الصيني لدى المملكة



تبوك 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الصيني, متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير الصيني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة.

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15:07ت م

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