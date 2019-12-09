

الدمام 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم , صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة وأعضاء اللجنة.

وفي مستهل اللقاء، أشار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأجهزة، والسعي لتجويد عملها، وتحسين أداءها، متمنياً سموه لفريق المشروع التوفيق والسداد .

من جانبه عبر صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، عن شكره و تقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يحظى به المشروع من دعمهما واهتمامهما، وتوجيهاتهما الدائمة بشأن تجويد المخرجات، ونقل التوصيات و الاستفادة من فرص التحسين لتكون واقعاً يشهده المستفيدين، و وسيلةً لرفع و تحسين كفاءة الأداء،وصولاً لغاية المشروع في تحقيق رضا المستفيدين .

// انتهى //

15:03ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ع / السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.