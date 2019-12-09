السعودية اليوم / حملات رقابية على المحال التجارية جنوب الطائف



الطائف12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

نفذت بلدية جنوب الطائف الفرعية حملة رقابية على العديد من المرافق التجارية والغذائية والمطاعم والمطابخ والمنشأت ذات العلاقة بصحة المستهلك، وشمل التفتيش أكثر من 47 محلاً ومرفقاً لتقديم وإعداد الأطعمة.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفة صحية من أهمها تدني مستوى النظافة، وضبط أغذية منتهية الصلاحية ، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، والعمل دون تراخيص نظامية، تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبينت الأمانة أن الرقابة البلدية على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك تهدف الى توعية العاملين بهذه الأنشطة بضرورة تطبيق الاشتراطات وتقديم الأغذية وفق معايير الجودة المطلوبة، واشارت الأمانة الى أنها خصصت برنامجاً توعوياً ورقابياً لمتابعة الأنشطة الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالطرق السريعة ومحطات الوقود.

// انتهى //

15:02ت م

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