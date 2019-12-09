السعودية اليوم / محافظ القطيف يرأس اجتماع المجلس المحلي



الدمام 12 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف اليوم، جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشر، برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبدالعزيز الصفيان.

ورحب المحافظ، في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، حاثًا الجميع على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة المشروعات المنفذة في المحافظة، واتخاذ حيالها التوصيات اللازمة، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.

وفي ختام الجلسة، أكد المحافظ، على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها.

// انتهى//

15:02ت م

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