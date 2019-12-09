السعودية اليوم/ سمو أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين



الدمام 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم , صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة وأعضاء اللجنة.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً سموه أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة، مؤكداً أن أي عملية تطوير ما لم تُبنى على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً سموه إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً سموه للمشروع ومنسوبيه التوفيق.

من جهته عبر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين .

//انتهى//

14:59ت م

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