شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يؤكد على أهمية تذليل العقبات أمام المشاريع المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل
أكد محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبدالعزيز الصفيان على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها
وكان الصفيان قد ترأس جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشر للمجلس المحلي صباح اليوم (الاثنين)
حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وحثهم على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها ، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله .
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة المشروعات المنفذة في المحافظة، واتخاذ حيالها التوصيات اللازمة، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.
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