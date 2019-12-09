شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : عمليات التطوير تتطلب أسس علمية والاستماع لرأي المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

• مشروع قياس رضا المستفيدين تجربة تستحق النمذجة

• التقى رئيس وأعضاء لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أي عملية تطوير ما لم تبنى على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً سموه إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً سموه للمشروع ومنسوبيه التوفيق.

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وكان سموه قد ألتقى بمكتبه سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً سموه أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة،

من جهته عبر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين.