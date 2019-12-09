شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مجلس الوزراء، جلسة استثنائية بعد قليل لإقرار الميزانية العامة للدولة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ 2020م. ومن المقرر أن يعقد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان في مقر الوزارة بالرياض مؤتمراً صحفياً، السابعة مساءً, لإعلان الميزانية.

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