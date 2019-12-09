شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق قاد سيارة طالبات باستهتار في عسير والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة عسير القبض على قائد حافلة نقل الطالبات الذي ظهر في مقطع وهو يقود باستهتار معرضًا حياة الطالبات للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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