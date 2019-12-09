عزيزة جلال تعود لمسرح طنطورة بعد غياب 30 عامًا

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - العلا

يعود شتاء طنطورة في موسمه الثاني بثراءٍ مُضاعفٍ وتألق أكبر، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفي بالثقافة والفنون والتراث، أسطورتين من أساطير الفن العربي خلال عطلة نهاية أسبوعٍ استثنائية تحت شعار “سحر الشرق الأوسط” وتمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2019م.

فبعد غيابٍ دام أكثر من 30 عامًا، تعود الفنانة الكبيرة “عزيزة جلال” إلى أضواء المسرح، التي تُعد أيقونة من أيقونات الغناء العربي الأصيل في فترته الذهبية، ليستمتع جمهورها أخيرًا بهذا الحفل الاستثنائي، يوم 26 ديسمبر، الذي سيمثل إشارة البدء لانطلاق عروض “شتاء طنطورة” الفنية المميزة على مسرح “مرايا” المُبهر.

في اليوم التالي الموافق 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي “عمر خيرت” إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يُهدي “العلا” من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة، إذ ستتضمن هذه التحفة الفنية الجديدة تناغمًا من كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في “شتاء طنطورة”.

كما تسلط عطلة نهاية الأسبوع سحر الشرق الأوسط، الضوء على بعض التجارب المتميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم اللامعة في سماء “العلا” وبين طبيعتها الخلاّبة، وذلك للتعرف على وجهٍ جديد من أوجه الجمال في هذا المكان.

وبالإضافة إلى حفل الأسطورتين: “عزيزة جلال” و”عمر خيرت”، تحفل عطلة نهاية الأسبوع “سحر الشرق الأوسط” بعروض فنيّة متميزة، يقدمها نخبة من كبار عازفي آلة العود في العالم العربي، وذلك لإضفاء مزيد من الجمال المتوائم مع الطابع الشرقي لعطلة نهاية الأسبوع. كما يُمكن للزوار مواصلة التعرف على موروث “العلا” الغني، عبر مجموعة من الأنشطة المختلفة في “بلدة العلا القديمة”، وسيقدم سوق “وادي القرى” جرعة مكثفة للأصالة الثقافية في المنطقة، حيث سيكون بمثابة تجمعٍ لأهالي العلا يستعرضون من خلاله السمات المميزة للمأكولات الشعبية والمنتجات المحلية وفنون الحرف اليدوية.

وتماشيًا مع اتساع الحياة في “العلا”، سيجد زوار “شتاء طنطورة”، ما يناسب اهتماماتهم وأذواقهم عبر التجارب التي ستصبح متاحة لهم بدءً من عطلة نهاية الأسبوع الأول، فبإمكانهم الاستمتاع برحلات جوية أنيقة عبر ركوب الطائرات الكلاسيكية، أو الذهاب في مغامرة شيّقة لاستكشاف أرض الحضارات عبر طُرز كلاسيكية مختارة من سيارات “لاند روفر”، أو استلهام النقاء عبر جولة إحدى المزارع الوارفة، أو تأمل تفاصيل الجمال الطبيعي عبر تجربة “مسارات العلا”، أو تناول تشكيلة من أشهى المأكولات الشعبية العالمية في “المنتزه الشتوي”، أو عبر إشباع الحواس بتذوق فنون الطهي على أنغام الموسيقى داخل أعرق الأماكن الأثرية، أو شراء ما يفضلونه من السلع الفاخرة عبر منافذ لبيع إبداعات أشهر الماركات العالمية.

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وللاستمتاع برحلة ملهمة في العلا خلال موسم شتاء طنطورة، يُمكن للزوّار اختيار باقة رحلة اليوم الواحد، أو باقة عطلة نهاية الأسبوع.

تُشكل باقة رحلة اليوم الواحد خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستمتاع بأجواء الموسم خلال وقت وجيز نسبيًا، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الفئات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من “الرياض” أو “جدة” إلى “العلا”، وجولة سياحية إلى إحدى المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح “مرايا”، وذلك خلال يومٍ واحد، بأسعار تبدأ من 3155 ريالًا سعوديًا للشخص الواحد.

أما الزوّار الراغبين في زيادة مدة الاستمتاع بكثافة التجربة، فستصبح باقة عطلة نهاية الأسبوع خيارهم الأنسب، بأسعار تبدأ من 6600 ريال للشخص الواحد، وتنقسم هذه الباقة إلى 3 فئات متفاوتة التكلفة: الذهبية، البلاتينية، والماسية، شاملة تكاليف الإقامة لمدة ليلتين، وتذاكر الطيران ذهابًا وعودة من “الرياض” أو “جدة” إلى العلا، والتنقلات داخلها، والجولات السياحية للمواقع الطبيعية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى حضور الحفلات الفنية داخل مسرح “مرايا”.

كما يُمكن لحاملي هذه الباقات زيادة جرعة المتعة في رحلتهم، عبر إضافة العديد من التجارب المميزة التي يحفل بها “شتاء طنطورة”، مثل تجربة “العلا من الأعلى” لعشّاق المغامرات، و”العلا الأصيلة” لعشّاق استكشاف الأصالة التراثية، و “فن الطهي” لعشّاق إشباع الحواس بإبداعات الطهي حول العالم، وغير ذلك من التجارب الفريدة الأخرى.

ويتوفر حجز باقات رحلة اليوم الواحد، وعطلة نهاية الأسبوع، عبر المواقع الإلكترونية (هنا) (هنا) ، و(هنا).

وابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر، يمكن للزوار اختيار عددٍ من التجارب المتميزة، بما فيها رحلات الطائرات والسيارات الكلاسيكية، واستكشاف جمال العلا عبر فعالية “مسارات العلا”، بجانب التجارب التي يقدمها الموسم لتسليط الضوء على مجتمع العلا المحلي، مثل تجارب زيارة المزارع، والفعاليات المقامة في البلدة القديمة والتي تساهم في تحفيز التفاعل بين أهالي العلا والزوار، بالإضافة إلى فعاليات تثري حواس الزوار عبر تجارب المطاعم والمقاهي الراقية المتوفرة في المنتزه الشتوي وأيضًا الاستمتاع بإبداعات نخبة من المطاعم العالمية الشهيرة مثل: لا كانتين دو فوبورج، أنايبيلز، وكافيه ساس.

وستقام فعاليات “شتاء طنطورة” خلال الفترة بين 19 ديسمبر وحتى 7 مارس 2020 في محافظة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، وللمزيد من المعلومات حول المهرجان أو لشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (هنا).

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