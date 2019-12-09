بعد قليل.. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاعتماد الميزانية العامة للدولة

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتم فيها اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2020.

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وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًا للسعودية.

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