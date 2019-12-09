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بتوجيه القيادة.. لا حصانة لأي متهم في قضايا فساد
بمناسبة أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، مازن الكهموس أن القيادة أولت أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة، وشددت على عدم إعطاء الحصانة لأي متهم في قضايا الفساد.
وقال الكهموس في افتتاح أعمال منتدى اليوم الدولي لمكافحة الفساد: “أولت القيادة الرشيدة في المملكة أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وأكدت بعدم إعطاء الحصانة لأي متهم في قضايا الفساد، وأن تكون المملكة في مقدمة الدول بمكافحة الفساد، وأقلها عالميا في نسب الفساد”، وفقاً لـ”الإخبارية”.
وأضاف: “جاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي لها من خلال العمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، والتشديد على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد بكافة أشكاله”.
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