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على نفقة أمير #تبوك .. توزيع معونات الشتاء بالقرى والهجر
لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة
متابعات الخليج 365 - تبوك
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وعلى نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنويًا في هذا الوقت من العام بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة، تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.
وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة والخيام وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن ليتمكنوا من الاستفادة منها حرصًا من سمو أمير منطقة تبوك على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم واستكمالًا للدور الإنساني الذي يتكفل به سموه يجسد مثالًا للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن.
وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضًا الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لسمو أمير منطقة تبوك في موازين حسناته.
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