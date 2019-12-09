انتشار البعوض والحشرات يهدد أهالي #جازان

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شهدت منطقة جازان خلال الفترة الماضية هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات؛ ما أدى إلى تكون المستنقعات الوبائية والتي أصبحت مأوى لتكاثر البعوض وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

وقال محمد عبدلي لـ”متابعات الخليج 365“: إن المنطقة شهدت أمطاراً غزيرة وسيولاً في الأسابيع الماضية؛ ما أدى إلى تكون المستنقعات والمياه الراكدة والحشائش وخاصة في المحافظات الشرقية من المنطقة، ما جعلها بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والحشرات الضارة التي تنقل الأمراض الوبائية.

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– غياب عمليات الرش:

وشكا أحمد هزازي قائلاً: “مع وجود المستنقعات المائية والحشائش وكثرة البعوض ازدادت حالات الأنفلونزا الموسمية وبعض الأمراض المعدية وخاصة في القرى والهجر والتي تفتقد إلى الرش من الجهات المعنية، وأصبحنا نستخدم المبيدات داخل منازلنا ليلاً ونهاراً ولكن دون جدوى بل أصبح أطفالنا يعانون من أمراض الصدر بسبب الرش”.

– مناشدة من الأهالي

وناشد أهالي المنطقة عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بتكثيف عملية الرش في الأحياء السكنية والقرى والهجر وخاصة القريبة من الأودية والمستنقعات مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة.

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