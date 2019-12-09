تكريم سفير المملكة لدى نيجيريا

2019-12-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حصل سفير المملكة لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي، على الجائزة الإنسانية Humanitarian Award، صباح اليوم، في أبوجا؛ تقديرًا لجهوده الإنسانية عن أعماله في إفريقيا.

وبحسب موقع P.M. News النيجيري، تم إنشاء الجائزة الإنسانية؛ لتكريم الأفراد المتميزين الذين يكرسون وقتهم لمحاربة اللامبالاة والتعصب والظلم.

وتعهد سعادة السفير، بأن المملكة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لنيجيريا وخاصة في القطاع الصحي.

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وتابع: الجائزة هي ترجمة للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة لنيجيريا ودول أخرى في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه في عام 2020، ستواصل السفارة حملتها الصحية الحالية بالفعل.

وأردف: هذه الجائزة تعني أن العلاقات التاريخية بين البلدين قوية للغاية وأنها وسيلة لتعزيز المساعدة أكثر وأكثر، وبناءً على اهتمام المملكة بعمل المزيد ومساعدة المواطنين النيجيريين في الأنشطة الإنسانية، فقد تم تنظيم الحملة الطبية في ولايتي نصراوة وأويو.

وتابع: لا تفرق المملكة بين المجموعات العرقية في نيجيريا، ونعامل الجميع على قدم المساواة.

وفي ختام كلمته، شكر منظمي الجائزة على تقديره لإسهاماته في العمل الإنساني من خلال السفارة، قائلًا إن الجائزة تحفز السفارة لمزيد من المساعدة، معبرًا عن سعادته بكونه أول سفير وأجنبي يحصل على الجائزة.

وأثنت السيدة أبيكي الدبيري، سياسية نيجيرية، على دور السفير السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ونيجيريا، متابعة أنه يستحق الجائزة بجدارة؛ نظرًا لأنواع الدعم المختلفة التي تلقتها نيجيريا من المملكة.