شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: ضبط سائق حافلة طالبات مستهتر.. قادها بقدمه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

بمتابعة من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، تمكّن المرور السري في بيشة من القبض على سائق حافلة لنقل الطالبات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يضع قدمه على مقود الحافلة أثناء قيادته.

وكان مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد الحافلة وهو يقود بقدمه على الطريق المؤدية إلى كليات جامعة بيشة، غير مبال بتعريض حياته ومن معه والآخرين للخطر.

وأوضح مدير مرور بيشة أنه تم القبض على قائد الحافلة خلال ساعتين من انتشار المقطع وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور بحقه، وإشعار جامعة بيشة بما حصل منه وما اتخذ بحقه من عقوبة وإحالته للنيابة لقاء تعريض حياة الطالبات والآخرين للخطر.