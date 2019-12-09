شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: ضبط سائق حافلة طالبات مستهتر.. قادها بقدمه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)
بمتابعة من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، تمكّن المرور السري في بيشة من القبض على سائق حافلة لنقل الطالبات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يضع قدمه على مقود الحافلة أثناء قيادته.
وكان مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد الحافلة وهو يقود بقدمه على الطريق المؤدية إلى كليات جامعة بيشة، غير مبال بتعريض حياته ومن معه والآخرين للخطر.
وأوضح مدير مرور بيشة أنه تم القبض على قائد الحافلة خلال ساعتين من انتشار المقطع وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور بحقه، وإشعار جامعة بيشة بما حصل منه وما اتخذ بحقه من عقوبة وإحالته للنيابة لقاء تعريض حياة الطالبات والآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بيشة: ضبط سائق حافلة طالبات مستهتر.. قادها بقدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.