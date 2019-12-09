محمد بن مسعود - الدمام - دعت في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند . وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.

وتتمنى السفارة للجميع السلامة،،سفارة المملكة نيوزلندا 09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 02:59 PM دعت في حالة الطوارئ الاتصال على هاتف شؤون السعوديين Advertisements سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر من انفجار وايت آيلاند البركاني دعت سفارة المملك لدى نيوزلندا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانفجار البركاني الذي تتعرض له جزيرة وايت آيلاند . وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر : "تتعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا لانفجار بركاني كثيف. تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة"، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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