، تزامناً مع ترقب إقرار الميزانية.. صورة تاريخية لوزارة المالية في مكة قبل 94 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وتعود لعام ١٣٤٤ هجرياً الموافق ١٩٢٥ ميلادياً

تزامناً مع ترقب إقرار #الميزانية_العامة_للدولة نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم #صورة_تاريخية لمقر #وزارة_المالية قديماً في مكة المكرمة عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م.

وينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2020، مبينةً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة ستبلغ نحو 833 مليار ريال والنفقات 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بنحو 187 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 917 مليار ريال والنفقات 1048 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ131 مليار ريال.الميزانية العامة للدولة دارة الملك عبدالعزيز وزارة المالية