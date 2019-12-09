، "موسم الرياض".. "ابن سعيد": هكذا أختار قصائدي.. و"زيد": مدحت من لا يستحقون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المؤتمر الصحفي للأمسية الشعرية الخامسة بمسرح "أبوبكر سالم"

نظمت اللجنة الإعلامية لموسم الرياض مؤتمراً صحفياً يسلط الضوء على الأمسية الشعرية الخامسة التي تأتي ضمن برنامج الأمسيات الشعرية المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض والتي سيحييها الشاعر الكويتي حامد زيد والمنشد عبدالعزيز بن سعيد، مساء اليوم بالبوليفارد.

وأدار المؤتمر الصحفي رئيس اللجنة الإعلامية هاني الشحيتان الذي رحب في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالحضور وبالمشاركين منوهاً بالأعمال الشعرية والثقافية التي قدمها كل منهما وتميزا بها في مجالهما.

ووصف "الشحيتان" المنشد عبدالعزيز بن سعيد بأنه استطاع أن يحجز له مكاناً في النجومية، خاصة في زمن "السوشيال ميديا" وانتشاره الواسع، واستطاع أن يتفوق ويحافظ على نجوميته ويصنع له اسماً عند محبيه.

وكشف المنشد عبدالعزيز بن سعيد أنه سيقدم عملين جديدين وراهن على نجاحهما، وهما عمل وطني والآخر عمل غزلي.

وقال عن اختياره لقصائده التي ينشدها بأنه يختار القصيدة الجزلة والسهلة، مضيفاً أنه حاول كتابة الشعر، ولكن لم يوفق في كتابته.

وذكر أنه بدأ بالإنشاد من ست سنوات تقريباً، وكانت بدايته الإنشاد مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ثم تطور الموضوع، وأصبح يفكر بالإنشاد، فدخل في هذا المجال، وأصبح يختار الكلمات التي تتناسب مع ذوقه، والتي لها مواصفات محددة، كان يشترط وجودها بالقصائد التي ينشدها، وهي أن تكون سهلة وجزلة ليسهل إيصالها إلى الجمهور.

واختتم "ابن سعيد" بأنه يشارك بأمسية شعرية في موسم الرياض، واعتبر مشاركته إضافة له ولتاريخه بموسم بحجم وفخامة موسم الرياض الذي يعتبر أفضل المواسم.

ومن جانبه، وعد الشاعر حامد زيد الحضور وأهل الرياض بتقديم قصائد جديدة وخاصة.

وقال عن سبب عدم غناء قصائده بأن قصائده طويلة وغير مناسبة للغناء ومناسبة للشيلات أكثر.

وشدد الشاعر "زيد" على احترام المادة الشعرية التي يقدمها الشاعر للجمهور، وقال: يجب أن تكون غير مسيئة، ولا يوجد بها رذيلة؛ لأن الشاعر يخاطب الصغير والمراهق والكبير .

ولفت إلى أن كل جديدة من القصائد ينشر في حساباته في قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال عن تجاربه في كتابة الشعر إن أول قصيدة نُشِرت له في عندما كان في الثانوية العامة منذ ٢٤ سنة تقريباً، لافتاً إلى أنه قد يتأثر ببيت من قصيدة قديمة، ومن خلاله ينظم قصيدة جديدة وذكر بأن كل قصائده بالغزل خيال وقصائده الأخرى من الواقع.

واختتم بأن هناك عدة قصائد بالمدح تمنى أنه لم يكتبها؛ لأنه كتبها بأشخاص لا يستحقون المدح.

واختتم المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس اللجنة الإعلامية هاني الشحيتان بتقديمه الشكر لعراب الشعر الشعبي الذي جعل للشعر مشهداً بهذا الحجم الشاعر عبدالله بن حمير القحطاني.

جدير بالذكر أن الأمسية الشعرية ستقام على مسرح أبوبكر سالم في الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم في البوليفارد.

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